Белоусов рассказал о террористических угрозах в зоне ответственности ОДКБ

Ситуация в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается напряженной, Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в столице Киргизии Бишкеке, передает ТАСС.

По его словам, в зоне ОДКБ нарастают вызовы государствам-членам организации, коллективный Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на ее союзников.

«Кроме того, в зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы, которые в первую очередь исходят из Афганистана, добавил Белоусов.

28 ноября прошлого года министры иностранных дел государств ОДКБ призвали к сохранению территории Афганистана свободной от размещения военных объектов третьих стран. Они также выразили обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на фоне террористической угрозы в Афганистане, отмечая, что террористические группировки, базирующиеся в стране, представляют серьезную угрозу безопасности стран — членов ОДКБ.

Ранее в Афганистане указали на риски в отношениях с миром.