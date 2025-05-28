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Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Кремль опубликовал поздравление Путина Алиеву с Днем независимости Азербайджана
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — Дня независимости», — говорится в документе.

Российский лидер отметил, что Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене, а отношения республики с Россией носят дружественный и союзнический характер.

Путин выразил уверенность, что Россия и Азербайджан смогут нарастить конструктивное двустороннее сотрудничество и партнерское взаимодействие в международных делах. Глава РФ также пожелал мира и процветания азербайджанскому народу.

28 мая 1991 года Верховный совет Азербайджана принял конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики от СССР и учреждения основ государственного, политического и экономического устройства независимого государства.

Ранее в России заявили о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.

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