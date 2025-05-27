На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве ожидается сильная жара

В среду и четверг в Москве ожидается сильная жара
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В среду и четверг, 28 и 29 мая в Москве ожидается сильная жара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главного управления МЧС по Москве.

«В дневные часы 28 и 29 мая местами по г. Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше», — указано в сообщении МЧС.

Спасатели призывают москвичей и гостей столицы не находиться на солнце слишком долго, надевать головные уборы, избегать перегрева и чаще пить воду.

До этого департамент транспорта Москвы выступил с заявлением о сильной жаре в ближайшие два дня.

Также директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что высокие температуры влияют практически на все системы автомобиля.

По ее словам, нельзя парковать автомобиль под солнцем без защиты, поскольку лучи могут разрушать лакокрасочное покрытие. Также не следует включать кондиционер сразу на максимум или совсем отказываться от обслуживания системы.

Ранее эксперт объяснил водителям, что ускоряет износ автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами