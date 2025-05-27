В среду и четверг в Москве ожидается сильная жара

В среду и четверг, 28 и 29 мая в Москве ожидается сильная жара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главного управления МЧС по Москве.

«В дневные часы 28 и 29 мая местами по г. Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше», — указано в сообщении МЧС.

Спасатели призывают москвичей и гостей столицы не находиться на солнце слишком долго, надевать головные уборы, избегать перегрева и чаще пить воду.

До этого департамент транспорта Москвы выступил с заявлением о сильной жаре в ближайшие два дня.

Также директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что высокие температуры влияют практически на все системы автомобиля.

По ее словам, нельзя парковать автомобиль под солнцем без защиты, поскольку лучи могут разрушать лакокрасочное покрытие. Также не следует включать кондиционер сразу на максимум или совсем отказываться от обслуживания системы.

Ранее эксперт объяснил водителям, что ускоряет износ автомобиля.