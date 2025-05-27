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Утвержден план развития отрасли связи в РФ до 2035 года

Правительство РФ приняло план развития отрасли связи до 2035 года
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пресс-служба зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко

Правительство РФ приняло план развития отрасли связи до 2035 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

План предполагает 45 мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

«Реализация плана позволит внедрить передовые решения для предоставления услуг связи населению, бизнесу и госучреждениям во всех регионах страны, обеспечив доступность и стабильность высокоскоростного интернета, а также создать качественные мобильные сети даже в малонаселенных пунктах», — говорится в комментарии правительства.

План состоит из девяти разделов — «Развитие инфраструктуры связи», «Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи», «Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи», «Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования», «Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи», «Радиочастотное обеспечение отрасли связи», «Подготовка кадров для отрасли связи», и «Международное сотрудничество в сфере связи».

Стратегия развития российской отрасли связи до 2035 года была утверждена в ноябре 2023 года. Ее целями стали построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры в РФ и внедрение новых технологических решений, а также привлечение продвинутых кадров в отрасль и развитие ее научно-технической базы.

Ранее в РФ вырос спрос на специалистов по спутниковой связи и телекоммуникациям.

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