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В Госдуме пообещали разобраться с «неадекватной дамой» в Мытищах

Слуцкий назвал избиение ребенка в Мытищах свинством приезжих
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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий взял на личный контроль инцидент в подмосковных Мытищах, где приезжая несколько раз ударила незнакомого восьмилетнего мальчика за то, что тот наступил на ногу ее сыну во время игры. Об этом политик заявил «Газете.Ru».

«Беру ситуацию на личный контроль, направлю советующее обращение в МВД России. В этой неадекватной дамой и ее родственниками необходимо разобраться. Яркий и показательный пример откровенного, изощрённого свинства приезжих в адрес граждан нашей страны», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, подобного рода инциденты являются последствием бездарной миграционной политики в стране, а также полного безразличия со стороны ответственных органов к безопасности русских детей.

Лидер ЛДПР отметил также, что виновная вместе со своими многочисленными родственниками «буквально терроризирует» детей и родителей, проживающих в соседних домах.

«Мат, оскорбления в адрес детей, хамство, угрозы, а теперь — откровенное насилие», — обратил внимание политик.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 мая на детской площадке по улице Борисовка в Мытищах. Гражданка иностранного государства 1995 года рождения несколько раз ударила незнакомого восьмилетнего мальчика, после чего покинула двор. Причину конфликта между женщиной и ребенком в МВД не уточнили.

О случившемся в правоохранительные органы заявил отец мальчика. Личность нарушительницы установили и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что регионам РФ хотят разрешить устанавливать свои правила проживания мигрантов.

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