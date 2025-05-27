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Лавров назвал провальной «авантюру» Европы против России

Лавров: Европа снова «нашла себе нацистский флаг» для авантюры против России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Страны Европы в очередной раз нашли себе «нацистский флаг», чтобы пойти на авантюру по нанесению Российской Федерации «стратегического поражения». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«Европа вновь нашла себе нацистский флаг, для того чтобы в очередной раз пойти на совершенно тупиковую, провальную авантюру по нанесению России «стратегического поражения», — сказал дипломат.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что страны Европы не смогут продолжить конфликт на Украине без США, который «махнут на них рукой».

Также глава МИД РФ прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По словам Лаврова, есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по объектам на территории России.

Ранее эксперт рассказал о попытках Европы сорвать переговоры по Украине.

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