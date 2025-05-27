Лавров заявил о заинтересованности Трампа в продолжении переговоров между РФ и Украиной

Лавров: США заинтересованы в продолжении переговоров между Киевом и Москвой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности президента США Дональда Трампа в продолжении переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Трамп заявил уже, что это не его война. Он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была, в общем-то, их совместная... инициатива с президентом [России Владимиром] Путиным», — поделился Лавров.

До этого Лавров говорил, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсуждали кризис на Украине во время встречи в понедельник.

23 мая профессор Чикагского университета Джон Миршаймер говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся до конца текущего года.

Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять новую военную помощь Киеву и «вряд ли пойдет в Конгресс» с запросом о дополнительном финансировании.

Ранее глава МИД Польши обратился к Трампу по поводу отсутствия Путина в Стамбуле.