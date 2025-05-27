Лавров назвал слухами сообщения о планах США поменять переговорщика от России

Лавров назвал слухами данные о том, что США хотят поменять переговорщика от РФ

Сообщения о том, что Соединенные Штаты якобы просят поменять переговорщика в российской делегации по урегулированию на Украине, являются слухами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

23 мая сообщалось, что команда президента США Дональда Трампа якобы обратилась к Москве с просьбой не посылать на следующие переговоры РФ и Украины «сторонников жесткой линии», включая помощника российского лидера Владимира Путина Владимира Мединского.

Как писало агентство Bloomberg, американские чиновники находятся в контакте с украинской стороной, чтобы обеспечить проведение переговоров.

Ранее Лавров оценил развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом.