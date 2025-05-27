Лавров прокомментировал переговоры с турецким коллегой

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезными переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Слова главы российского внешнеполитического ведомства передает ТАСС.

«Мы провели плодотворные и полезные переговоры», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

27 мая сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Москву на встречу с Лавровым.

24 мая в Анкаре сообщили, что Фидан планирует посетить Россию.

Как сообщили в МИД Турции, Фидан рассчитывает в рамках рабочей поездки провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. Также дипломат надеется на беседы с российским министром обороны Андреем Белоусовым и помощником главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах с представителями Киева в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. В том числе на встрече присутствовал Хакан Фидан, который в самом начале произнес вступительную речь.

Ранее в МИД РФ раскрыли основные темы разговора Лаврова и Фидана.