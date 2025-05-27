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В Кремле осудили удары Украины по России

Песков: РФ осуждает атаки Украины, они не способствуют урегулированию конфликта

Россия осуждает атаки Украины по российской территории. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, мы эти действия (атаки. — прим. ред.) осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса», — сказал представитель Кремля.

Незадолго до этого в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кратно увеличили число атак беспилотными летательными аппаратами и реактивными снарядами по объектам в России. По данным ведомства, с 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 украинский ударный беспилотник, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1465.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее в Минобороны РФ обвинили Украину в шагах, направленных на срыв переговоров.

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