В Кремле анонсировали переговоры Путина с лидером Йемена

Президент России Владимир Путин в среду, 28 мая, проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

24 мая в пресс-службе Совета президентского руководства Йемена сообщили, что лидер страны планирует посетить РФ на следующей неделе. Ожидается, что аль-Алими будет находиться в Москве в период с 27 по 29 мая.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи Путина с аль-Алими. По его словам, переговоры пройдут в Москве.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты из Йемена.