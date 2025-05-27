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Сенатор Грэм: разрешение украинского конфликта может восстановить репутацию США

Сенатор Грэм: курс США по переговорам о мире будет зависеть от позиции РФ
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Leah Millis/Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) видит возможности у президента США Дональда Трампа закончить российско-украинский конфликт. Об этом говорится в его статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Грэм пишет, что с момента вступления в должность Трамп искренне стремился объединить Украину и Россию для достижения справедливого мира. В данный момент это важнее, чем когда-либо.

По его словам, «позорный вывод войск» США из Афганистана не просто нанес ущерб репутации страны, а положил начало агрессии по всему миру. Если Вашингтон продолжит решительно лидировать в деле прекращения российско-украинского конфликта, это может измениться, считает сенатор.

«Трамп может восстановить нашу репутацию — и положить конец кровопролитию. Однако для мира нужны готовые партнеры. В то время как Украина дала понять, что готова к завершению, Россия придумала больше оправданий, чем можно вынести. Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить основные положения, описывающие требования к прекращению огня, что довело препятствия к миру до предела. В зависимости от того, как отреагирует Россия, мы узнаем, какой курс выбрать», — пишет Грэм.

Накануне президент США раскритиковал Путина из-за ударов по Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России.

Ранее в Европе сняли ограничение на поставки ВСУ дальнобойных ракет.

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Переговоры о мире на Украине
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