Литва хочет, чтобы новый пакет санкций стал «коктейлем Молотова» для России

Евросоюз должен в очередном пакете санкций против России подготовить «коктейль Молотова» для Москвы. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Sputnik Литва.

«Я очень надеюсь, что мои коллеги в Евросоюзе поймут, что 17-й пакет санкций – это просто цветочки, нам нужно подготовить 18-й пакет санкций, который действительно станет «коктейлем Молотова», — подчеркнул он.

До этого агентство Bloomberg писало о том, что Еврокомиссия планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран «примерно» до $45 за баррель.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро в рамках очередных санкций против России.

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