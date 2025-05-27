Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в статье для The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что участие США в завершении конфликта на Украине поможет восстановить репутацию страны.

По его словам, с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, он стремится объединить Россию и Украину для достижения мира.

«Позорный вывод войск США из Афганистана не просто нанес ущерб нашей репутации — он положил начало агрессии по всему миру. Если США продолжат решительно лидировать в деле прекращения российско-украинского конфликта, это может измениться», — поделился Грэм.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что резидент Украины Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.