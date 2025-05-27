Экс-офицер СБУ заявил, что Польша рассматривает Россию в качестве главного противника

Польша традиционно рассматривает Россию в качестве главного противника, поэтому ее спецслужбы курируют направленную против РФ деятельность международных террористических организаций. Об этом ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что нет ничего удивительного в участии польских спецслужб в деле привлечения жителей Центрально-Азиатского региона к террористическим акциям на территории России. Польша традиционно рассматривает Россию как главного противника, антироссийские настроения в стране сильны. И спецслужбы Польши, как и в целом НАТО, не могут оставить без своего внимания фактор исламского терроризма.

26 мая сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали членов подпольной террористической группы, которая, по данным спецслужбы, координировалась представителем запрещенной организации, находящимся в Польше.

Ранее под Тюменью религиозные деятели склоняли последователей финансировать террористов.