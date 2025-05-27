Лидер Йемена проведет в Москве встречу с президентом России

Глава признанного международным сообществом йеменского правительства Ришад аль-Алими 27 мая начнет трехдневный визит в Россию. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета президентского руководства Йемена сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, аль-Алими примет президент Российской Федерации Владимир Путин. Во время встречи будут обсуждены укрепление двустороннего сотрудничества, возможная поддержка со стороны России властей Йемена и потенциальная роль РФ в поддержке политического процесса и установления мира в Йемене».

3 мая действующий премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак объявил о своей отставке. Он объяснил это решение невозможностью выполнять свои конституционные обязательства и осуществить изменения в правительстве. Бен Мубарак, который занимал пост премьера с февраля 2024 года, отметил, что столкнулся с множеством трудностей в своей работе. Бен Мубарак занял пост премьер-министра Йемена в начале февраля 2024 года. До этого он работал министром иностранных дел страны.

В тот же день Ришад аль-Алими назначил Салема Салеха бен Брейка, министра финансов, новым премьер-министром страны.

Ранее армия Израиля атаковала несколько портов в Йемене.