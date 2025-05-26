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В Германии опровергли изменение позиции по дальнобойному оружию для Украины

Вице-канцлер Клингбайль: курс ФРГ по дальнобойности оружия для ВСУ не изменился
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Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиция ФРГ в вопросе ограничения дальности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецким оружием по территории России не изменилась, сообщил вице-канцлер и главу минфина Германии Ларс Клингбайль. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Клингбайль заявил, что нет новой договоренности по дальности поставляемого Украине оружия, которая бы выходила за рамки политики предыдущего правительства ФРГ.

26 мая глава комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия Украиной.

Так он отреагировал на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Госдуме оценили защищенность России от западных дальнобойных ракет.

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