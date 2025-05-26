Песков прокомментировал посреднические усилия Турции в переговорах с Украиной

Песков: Россия признательна Турции за посреднические усилия по Украине

Россия признательна Турции за ее посреднические усилия в урегулировании ситуации на Украине, как и всем другим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Турция предоставила место для переговоров, а также предлагает свои посреднические услуги, как и всем другим странам.

Пресс-секретарь президента России выразил благодарность турецким коллегам и друзьям.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Масштабный обмен пленными прошел за три дня — с 23 по 25 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с вернувшимися из украинского плена военными.