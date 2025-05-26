В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине

Москва продолжает разработку меморандума, касающегося урегулирования конфликта с Украиной, который впоследствии передадут представителям Киева, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь, мы получим также проект от украинцев», — сказал пресс-секретарь российского президента.

24 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия в ближайшие дни направит Украине свои предложения в рамках меморандума по урегулированию. По его словам, работа над документом подходит к завершающей стадии.

Косачев подчеркнул, что на текущем этапе разглашать детали меморандума не станут. Он пояснил, что этот процесс требует максимальной осторожности.

19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Глава государства отметил, что этот документ включит в себя ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и прекращение огня на определенное время в случае достижения договоренностей.

Ранее в МИД РФ оценили, кто может стать подписантом меморандума с Россией от Украины.