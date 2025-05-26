Раскрыты планы Путина на 26 мая

Президент России Владимир Путин 26 мая, в День российского предпринимательства, проведет встречу с представителями российских деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в мероприятии примут участие руководители предприятий и компаний РФ, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из страны бренды, создают новые рабочие места в регионах и активно осваивают внешние рынки.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о графике Путина. По его словам, лидер такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки находится на своем посту.

Сам Путин в интервью Павлу Зарубину также заявлял, что последние три года почти каждый день ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Там у главы государства есть в том числе две спальни, библиотека и домашняя церковь.

Ранее Путин показал детали своей обстановки в Кремле.