Главу Гагаузии могут отстранить от должности из-за ареста

ТАСС: главу Гагаузии Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая из-за продолжительного нахождения под арестом. Об этом сообщает ТАСС.

Гуцул находится под арестом уже два месяца. В связи с этим против политика могут быть использованы положения основного закона автономии. Согласно документу, если башкан (глава) Гагаузии не исполняет свои обязанности более 60 дней, то его должность объявляется вакантной.

При этом сама Гуцул заявляла, что для реализации подобной меры нужно получить согласие Народного собрания Гагаузии (НСГ). По словам главы автономии, она пользуется у него полной поддержкой.

«Насколько я знаю, НСГ на это не пойдет», — сказала Гуцул.

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее в Молдавии высказались о продлении домашнего ареста Гуцул.