В посольстве РФ в Швейцарии высказались об организации переговоров с Украиной

Вопрос об организации переговоров России и Украины в Швейцарии носит умозрительный характер. Об этом заявили в пресс-службе посольства РФ в Швейцарии, передает РИА Новости.

«Мы не наблюдаем структурных изменений во внешнеполитическом курсе Берна, который остается откровенно недружественным по отношению к нашей стране, а также характеризуется наращиванием сотрудничества с НАТО и Евросоюзом», — заявили в ведомстве.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Швейцарии и Ватикане.

Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

Ранее в Швейцарии заявили о бессмысленности прекращения огня на Украине без переговоров.