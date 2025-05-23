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«Аннулируют достижение США»: эксперт о выходе ВС РФ к Днепропетровской области

Военкор Шлепченко: выход ВС РФ к Днепропетровской области аннулирует победу США
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о выходе подразделений Вооруженных сил России к границе Днепропетровской области. По его словам, возможное взятие под контроль данного региона сводит на нет усилия США по ресурсной сделке.

«Это богатейший регион, который превосходит по своему богатству даже весь остальной Донбасс. Поэтому заход туда русской армии и последующее логичное, наверное, требование, чтобы регион был возвращен в состав России, — это тяжелейший геополитический удар по Киеву», — сказал Шлепченко.

Он добавил, что вхождение ВС РФ в Днепропетровскую область ослабит возможности противника по переброске подразделений.

21 мая военкор Юрий Котенок сообщил, что передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии (группировка «Центр» ВС РФ) вышли к границе Днепропетровской области. Как рассказал журналист, «подразделения ГрВ «Центр» продолжают продвижение к границе региона, освобождая территорию ДНР».

Ранее российские войска освободили населенный пункт Новая Полтавка в ДНР.

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