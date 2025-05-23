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Российский сенатор заявил, что канцлер ФРГ хочет стать героем фильма про войну

Карасин: Мерц хочет стать героем фильма про войну, называя РФ угрозой для всех
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Lisi Niesner/Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об угрозах со стороны России, высказал мнение, что Мерц хочет стать героем фильма про войну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Во время посещение Литвы новый немецкий канцлер заявил, что Россия в нынешнем виде представляет угрозу для всех. Вместе с этим он объявил о размещении в Литве немецкой бронетанковой бригады, отметил сенатор.

«Так все-таки не совсем понятно, кто приближается к кому — военная машина НАТО к границам России или наоборот. Пора внести ясность в этот вопрос», — добавил Карасин.

Накануне депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил, что отправка танковой бригады в Литву имеет чрезвычайно важное стратегическое значение по сдерживанию России, поскольку Кремль стремится восстановить Российскую империю.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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