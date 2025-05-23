Лавров высказался о жизни людей на Украине по законам хунты Зеленского

Лавров: РФ не может допустить, чтобы на Украине жили по законам хунты Зеленского

РФ не допустит, чтобы люди на Украине жили по законам хунты Владимира Зеленского. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 23 мая принимает участие в конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. В том числе во время мероприятия дипломат назвал хунтой нынешнее правительство Украины.

«Если они (Зеленский и его команда. — «Газета.Ru») рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали — это иллюзия», — сказал Лавров.

Он добавил, что РФ ни в коем случае не может допустить такого развития событий.

В то же время Лавров обратил внимание, что вопрос о легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, если мирный договор будет подписан нелегитимными властями Украины, то в будущем их «сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности».

Ранее в Совете Федерации РФ оценили статус Зеленского.