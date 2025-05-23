В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

Песков: в вопросе переговоров имеют значение все нюансы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в вопросе переговоров «имеют значение все нюансы».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «работает», чтобы следующий раунд переговоров с Москвой состоялся «как можно быстрее».

22 мая Песков заявил, что Россия получила от Украины встречный список на обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Договоренности о соответствующем обмене российская и украинская делегации достигли на переговорах в Стамбуле.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal и заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о дате обмена пленными с Украиной.