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В США раскритиковали Трампа за его поведение во время встреч с мировыми лидерами

CNN: Трамп превратил в «Голодные игры» встречи с мировыми лидерами
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп превратил в «Голодные игры» свои встречи с иностранными лидерами в Белом доме. Таким образом журналист телекомпании CNN Стивен Коллинсон прокомментировал визит в Вашингтон президента ЮАР Сирила Рамафосы.

По мнению журналиста, иностранные лидеры на свой страх и риск входят в «священное логово» президента США, который ведет себя как на боях рестлинга во время пресс-конференций.

Коллинсон утверждает, что подобный подход Трампа можно считать «метафорой внешней политики» новой администрации президента США, которая хаотична, политизирована и переполнена теориями заговора.

Журналист считает, что ряд мировых лидеров могут изменить свое отношение к тому, что ранее «было желанным приглашением, но превратилось в политическую ловушку». Это повлечет за собой дипломатические последствия, говорится в публикации.

До этого стало известно, что советники президента ЮАР Сирила Рамафосы опасались, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава ЮАР назвал встречу с Трампом «очень хорошей».

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