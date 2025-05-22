На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники ЦРУ стреляли в женщину у штаб-квартиры ведомства

CBS: сотрудники ЦРУ ранили женщину, приблизившуюся к воротам штаб-квартиры
close
Larry Downing/Reuters

Сотрудники ЦРУ у штаб-квартиры ведомства в штате Вирджиния открыли огонь и ранили женщину, она подъехала на машине к воротам организации и не реагировала на просьбы остановиться, пострадавшая задержана. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.

«По словам источников, в четверг утром сотрудники службы безопасности ЦРУ открыли огонь по женщине после того, как она подъехала к воротам штаб-квартиры агентства и не остановилась», — говорится в сообщении издания.

Женщину доставили в медицинское учреждение с «несмертельным огнестрельным ранением верхней части тела», сообщает телеканал.
В свою очередь CNN сообщает, что женщина задержана. О мотивах потерпевшей не сообщается.

22 мая телеканал NBC сообщал, что у штаб-квартиры ЦРУ был открыт огонь по неизвестному.

Ранее глава ЦРУ сменил кандидата на пост заместителя по оперативной разведке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами