Сотрудники ЦРУ стреляли в женщину у штаб-квартиры ведомства

Сотрудники ЦРУ у штаб-квартиры ведомства в штате Вирджиния открыли огонь и ранили женщину, она подъехала на машине к воротам организации и не реагировала на просьбы остановиться, пострадавшая задержана. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.

«По словам источников, в четверг утром сотрудники службы безопасности ЦРУ открыли огонь по женщине после того, как она подъехала к воротам штаб-квартиры агентства и не остановилась», — говорится в сообщении издания.

Женщину доставили в медицинское учреждение с «несмертельным огнестрельным ранением верхней части тела», сообщает телеканал.

В свою очередь CNN сообщает, что женщина задержана. О мотивах потерпевшей не сообщается.

22 мая телеканал NBC сообщал, что у штаб-квартиры ЦРУ был открыт огонь по неизвестному.

Ранее глава ЦРУ сменил кандидата на пост заместителя по оперативной разведке.