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На территории штаб-квартиры ЦРУ начали стрелять по неизвестному

NBC: на территории штаб-квартиры ЦРУ открыли огонь по неизвестному
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Larry Downing/Reuters

На территории штаб-квартиры ЦРУ в штате Вирджиния открыли огонь по неизвестному, главные ворота ведомства закрыты. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Как сообщил NBC News источник, знакомый с ситуацией, в четверг утром охранники открыли огонь по человеку возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что инцидент не привел к летальному исходу неизвестного.

Представитель ЦРУ сообщил, что главные ворота в настоящее время закрыты, и сотрудникам рекомендовано искать «альтернативные маршруты».

3 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует масштабные сокращения в спецслужбах, в частности, увольнение не менее 1,2 тыс. из 22 тыс. сотрудников ЦРУ.

Ранее глава ЦРУ сменил кандидата на пост заместителя по оперативной разведке.

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