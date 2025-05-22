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Захарова предложила Лондону обвинить инопланетян во взломе камер слежения

Захарова: Лондону следует обвинить во взломе уличных видеокамер инопланетян
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Спецслужбам Британии следует обвинить во взломе уличных камер для контроля за поставками Украине инопланетян или природные явления. Об этом в интервью РБК заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на заявление Национального центра кибербезопасности Великобритании о получении российскими спецслужбами доступа к записям камер видеонаблюдения, расположенных возле пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций, для отслеживания зарубежных поставок на Украину.

«Если Лондону нужно списать деньги на покупку нового оборудования, лучше придумать историю про инопланетян или магнитные бури», — заявила Захарова.

По ее словам, подобные обвинения звучат как русофобская пластинка, которая всем надоела.

До этого дипломат призвала международные организации, в частности Международный уголовный суд (МУС) и Организацию Объединенных Наций (ООН), изучить данные о военных преступлениях Великобритании в Афганистане.

Ранее в России напомнили европейским «ястребам» о событиях в Афганистане.

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