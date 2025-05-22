На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскритиковали законопроект о введении новых санкций против России

Сенатор Пол раскритиковал законопроект о введении новых санкций против России
close
Al Drago/Pool via Reuters

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал законопроект Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который предусматривает введение новых санкций против России. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Пол считает, что подобные действия могут вызвать экономическую катастрофу в масштабах, ранее невиданных в США. Он добавил, что хотя законопроект и направлен на наказание Москвы, он также негативно повлияет на союзников Вашингтона и на Соединенные Штаты.

Сенатор подчеркнул, что США, Евросоюз, Япония и другие американские партнеры продолжают приобретать напрямую или опосредованно российские критически важные минералы.

Накануне госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что США оставляют за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочли бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

До этого Украина и ее западные союзники требовали объявить 30-дневное перемирие, а в обратном случае угрожали введением «разрушительных» санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами