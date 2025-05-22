В США раскритиковали законопроект о введении новых санкций против России

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал законопроект Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который предусматривает введение новых санкций против России. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Пол считает, что подобные действия могут вызвать экономическую катастрофу в масштабах, ранее невиданных в США. Он добавил, что хотя законопроект и направлен на наказание Москвы, он также негативно повлияет на союзников Вашингтона и на Соединенные Штаты.

Сенатор подчеркнул, что США, Евросоюз, Япония и другие американские партнеры продолжают приобретать напрямую или опосредованно российские критически важные минералы.

Накануне госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что США оставляют за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочли бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

До этого Украина и ее западные союзники требовали объявить 30-дневное перемирие, а в обратном случае угрожали введением «разрушительных» санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.