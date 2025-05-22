Рамафоса назвал встречу с Трампом «хорошей»

Рамафоса: встреча с Трампом прошла очень хорошо

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса остался доволен встречей с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Рамафоса утвердительно ответил на вопрос журналистов, услышал ли президент США его позицию, добавив, что встреча с Трампом прошла очень хорошо.

21 мая Трамп показал главе ЮАР Рамафосе материалы, якобы доказывающие геноцид против белых фермеров в африканской республике. Лидер Южно-Африканской республики заявил, что никогда их не видел.

18 мая советники президента ЮАР Рамафосы выразили опасения, что ему грозит «взбучка» в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также сообщалось, что южноафриканский лидер не уверен в том, что сможет воспользоваться шансом предложить главе Белого дома дружественные условия торговли, а также снизить градус напряженности перед будущими встречами.

Ранее США заморозили помощь ЮАР из-за конфискации фермерских земель.