Политолог оценил мировую реакцию на телефонные переговоры Трампа и Путина

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал мировую реакцию на недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По мнению эксперта, глава Белого дома, заявив об успешных переговорах с РФ, лишь освободил себя от публичного давления на Москву.

«Хотя сигнальчики этого давления никуда не делись. И именно он (Трамп. — «Газета.Ru») дал по зубам Мерцу, когда тот начал говорить, что даст «Таурусы» Украине. После разговора с Трампом тема «Таурусов» ушла из повестки. Трамп ему сказал: «Ты «Таурусы» давай Украине, но в газетах и по телевизору об этом не ори. И тема сразу ушла из публички, но «Таурусы» остались. Именно так они все делают», — отметил Маркелов.

По его словам, концепцию коллективного Запада никто не отменял. И неважно, что одна страна в лице Трампа изображает любовь к России, в то время как ЕС демонстрирует враждебную позицию по отношению к Москве. Это норма сегодняшней политики, подчеркнул политолог.

19 мая Путин и Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Лидер США назвал диалог с российским коллегой «очень хорошим», а его «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии рассказали об ошибке Трампа в разговоре с Путиным.