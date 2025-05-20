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В Венгрии рассказали об экономических потерях из-за кризиса на Украине

Орбан: экономические потери Венгрии из-за кризиса на Украине превысили €20 млрд
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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что потери его страны от украинского кризиса превысили €20 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время своего выступления для прессы в Будапеште совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Орбан отметил, что с начала военных действий Евросоюз избрал путь ее расширения, а не установления мира. При этом европейская экономика, по его словам, находится в крайне сложной ситуации.

«Конечно, европейская экономика была основана на рыночных принципах, которые уже подорваны. Могу сказать, что сегодня корабль европейской экономики дрейфует без компаса. Хочу также отметить, что мы постоянно живем в условиях энергетического кризиса. В отличие от Америки, в Европе мы платим за газ в три-четыре раза больше, и в этих условиях сложно построить конкурентоспособную экономику», — сказал венгерский премьер.

18 мая Орбан высказал мнение в эфире телеканала TV2, что Евросоюз должен понять необходимость присоединения к американскому подходу в решении конфликта на Украине, поскольку нет смысла идти разными дорогами.

Ранее ЕС ввел санкции против одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний РФ.

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