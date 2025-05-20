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В администрации США заявили, что Трамп не делал уступок Путину

Госсекретарь США Рубио: Трамп не сделал никаких уступок Путину
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила России уступок в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает ТАСС.

Выступление политика стало ответом на критику Сената, обвинявшего республиканскую администрацию в ослаблении позиций США перед переговорами с Москвой.

«Ни одна санкция не была отменена в отношении России. Все ограничения, действовавшие при предыдущей администрации, остаются в силе. Утверждения о потере рычагов давления не соответствуют действительности», — подчеркнул Рубио.

Он также отметил, что Владимир Путин «не добился ни единой уступки» со стороны США.

Также Рубио заявил, что Соединенные Штаты признают невозможность военного решения конфликта на Украине. Он также отметил, что Вашингтон и союзники сталкиваются с дефицитом зенитных комплексов Patriot, которые планировали передать Украине.

Ранее Рубио пригрозил РФ ужесточением санкций из-за Украины.

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