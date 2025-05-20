Медведев рассказал о важной цели СВО на Украине

В рамках урегулирования украинского конфликта важно не только остановить деградацию политических институтов и государства, но и раскол церкви. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«В контексте украинского кризиса важно остановить не только деградацию политических институтов и государства, но и раскол церкви — например, Русской православной церкви», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025).

Он отметил, что необходимо остановить преследования на священнослужителей на Украине, а также навязывание верующим политической повестки. И наконец, по мнению Медведева, надо снять запрет на деятельность Украинской православной церкви (УПЦ).

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не бросит православных людей на Украине в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви.

По словам министра, украинские власти «не оставляют в покое» каноническое православие. Он отметил, что многолетнее гонение УПЦ является ярким примером человеконенавистнической сущности Киева.

Лавров добавил, что на всей территории Украины происходят захваты храмов, нападения на священников и прихожан. Также он напомнил о ситуации с Киево-Печерской лаврой, где проводят «инвентаризацию и проверку исторической и научной ценности мощей святых», назвав это надругательством над чувствами верующих.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.