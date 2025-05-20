Стало известно о беспокойстве Украины из-за возможного выхода США из переговоров

Украина хочет избежать выхода США из переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Financial Times (FT).

По словам источника издания в Киеве, украинское руководство «ясно видит» желание американского лидера Дональда Трампа выйти из переговоров.

«Цель состоит в том, чтобы удержать американцев в переговорах и прийти к общему пониманию того, как добиться прекращения огня», — подчеркнул он.

Также источник добавил, что Киев рассчитывает выработать «совместные позиции» по урегулированию конфликта с партнерами из числа европейских стран.

19 мая президент США заявил, что у него есть некая «красная линия», касающаяся участия американских властей в переговорном процессе по Украине. При этом глава государства не стал раскрывать, что именно она из себя представляет, так как это могло бы «еще больше усложнить переговоры».

До этого специальный посланник хозяина Белого дома Стивен Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп может вывести США из процесса урегулирования конфликта, если РФ и Украина не начнут прямые переговоры.

Ранее в Турции прошли первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций.