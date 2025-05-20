Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X заявил, что «Майдан» — это первородный грех Украины.

Он отметил, что до 2014 года Украина не была в идеальном состоянии, но украинцы обладали достоинством.

Кошкович подчеркнул, что тогда в страну пришла либеральная власть, воспользовавшаяся озлобленным населением, которое мечтало о Европе.

«Но они так и не дали им Европу, они превратили их в немытую и кровожадную толпу», — указал аналитик.

Также Кошкович заявил, что единственным выходом для сохранения Украины является признание украинскими властями поражения прямо сейчас. По мнению аналитика, президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно принимать такое решение, так как это ударит по его политической карьере.

19 мая Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта. Он заявил, что Киев «сформулирует свое видение», если Москва предложит и передаст украинской стороне такой меморандум.

Ранее в Белом доме оценили первую встречу Вэнса и Зеленского после перепалки в феврале.