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Один из европейских лидеров не участвовал в разговоре с Трампом

Daily Mail: Стармер не участвовал в разговоре с Трампом из-за встречи с бизнесом
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Alex Brandon/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не принимал участие европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на источник.

Стармер не общался с Трампом из-за встречи с представителями бизнеса в своей канцелярии.

Издание отмечает, что британский лидер с Трампом и без этих переговоров довольно часто общаются, они «рассмотрят альтернативное время для обмена информацией».

19 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидеры других стран Евросоюза провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что европейские лидеры пообещали увеличить санкционное давление на Россию.

До этого состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. После этого диалога российский лидер заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп не стали обсуждать временные рамки договоренностей о прекращении огня.

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