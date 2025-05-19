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В Кремле рассказали, кто может заниматься реальным посредничеством по Украине

Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от сторон
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MGIMO360 TV/YouTube

Реальным посредником в украинском конфликте может быть только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от стран — участников противостояния. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что европейские политики занимают «откровенно проукраинскую» позицию, и основная траектория их работы направлена на то, чтобы «обломать» Российскую Федерацию «во всем».

«Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — сказал представитель Кремля.

19 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этого диалога российский лидер заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Он сказал, что Трамп со своей стороны также отметил приверженность России к миру.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

Ранее в Белом доме заявили об усталости Трампа от переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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