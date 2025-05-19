Песков заявил о наличии между РФ и США «красной линии» связи

Песков сообщил, что между Россией и США есть защищенная красная линия связи

Между Россией и США существует защищенная «красная линия» связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Между Россией и США существует так называемая красная линия. Это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам», — отметил он.

Кроме того, Песков рассказал, что Путин независимо от местоположения обладает всей инфраструктурой связи, предназначенной для конфиденциальных переговоров, в том числе межгосударственных.

Незадолго до этого завершился телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Трампа.