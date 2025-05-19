На Западе призвали Трампа к терпению в разговоре с Путиным

Unherd: Трампу нужно снизить ставки в телефонном разговоре с Путиным

Президенту США Дональду Трампу во время предстоящего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным нужно проявить терпение и придерживаться курса на долгосрочный мир. Об этом пишет портал Unherd.

«Трудно сказать, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы прекратить борьбу навсегда. Шансы Трампа на достижение мира могут зависеть от терпения и готовности видеть, как переговоры ведутся одновременно с боевыми действиями», — говорится в публикации.

Отмечается, что подобный настрой должен направлять Трампа в его сегодняшнем разговоре с Путиным.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

Песков также заявлял, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств.

17 мая в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.