Политолог оценил итоги первого тура президентских выборов в Польше

Результаты первого тура президентских выборов в Польше демонстрируют, что страна «разворачивается вправо». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он обратил внимание на то, что разрыв между кандидатом от правящей «Гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским и его оппонентом от партии «Право и справедливость» (ПиС) Каролем Навроцким оказался небольшим — до двух процентных пунктов.

«Во-вторых, примечателен относительный успех более правых по отношению к ПиС политиков, претендовавших на пост главы государства. Речь идет о Славомире Ментцене от «Конфедерации» и Гжегоже Брауне — в совокупности они набрали около 20%. То есть сбываются прогнозы о том, что Польша «правеет», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что ни один из кандидатов не будет в полной мере выгоден России. Однако избрание Тшасковского, который продолжит следовать в сторону Евросоюза, — это худший вариант, нежели победа Навроцкого, который будет ограничивать правительство во внешнеполитических маневрах.

После подсчета 100% голосов выяснилось, что Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкому досталось 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Окончательные данные Государственная избирательная комиссия Польши должна представить в течение дня 19 мая. Второй тур выборов состоится 1 июня.

Ранее на Западе предупредили, что Польша станет ключевым союзником США в борьбе с Россией.