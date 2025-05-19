На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил итоги первого тура президентских выборов в Польше

Политолог Стремидловский: Польша постепенно переходит к политике правых
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Результаты первого тура президентских выборов в Польше демонстрируют, что страна «разворачивается вправо». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он обратил внимание на то, что разрыв между кандидатом от правящей «Гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским и его оппонентом от партии «Право и справедливость» (ПиС) Каролем Навроцким оказался небольшим — до двух процентных пунктов.

«Во-вторых, примечателен относительный успех более правых по отношению к ПиС политиков, претендовавших на пост главы государства. Речь идет о Славомире Ментцене от «Конфедерации» и Гжегоже Брауне — в совокупности они набрали около 20%. То есть сбываются прогнозы о том, что Польша «правеет», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что ни один из кандидатов не будет в полной мере выгоден России. Однако избрание Тшасковского, который продолжит следовать в сторону Евросоюза, — это худший вариант, нежели победа Навроцкого, который будет ограничивать правительство во внешнеполитических маневрах.

После подсчета 100% голосов выяснилось, что Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкому досталось 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Окончательные данные Государственная избирательная комиссия Польши должна представить в течение дня 19 мая. Второй тур выборов состоится 1 июня.

Ранее на Западе предупредили, что Польша станет ключевым союзником США в борьбе с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами