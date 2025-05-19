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Путина назвали президентом Украины в эфире местного ТВ

Ведущая назвала Путина президентом Украины в эфире местного телемарафона

В эфире украинского телеканала ведущая анонсировала беседу «президента Украины Владимира Путина» с американским лидером Дональдом Трампом. На оговорку обратило внимание издание «Страна.ua».

Во время трансляции украинского телемарафона журналистка сообщила, что сегодня состоится телефонный разговор Дональда Трампа с «президентом Украины Владимиром Путиным». Она тут же оговорилась, что президентом Украины является Владимир Зеленский.

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 19 мая в 17:00 (мск). Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Арестович назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».

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