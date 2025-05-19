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Стало известно о попытках пожизненно осужденного маньяка выйти из российской колонии

Пожизненно осужденный маньяк-физик Лендьел пытался выйти из колонии в Мордовии
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Маньяк Игорь Лендьел, который отбывает пожизненное наказание в колонии в республике Мордовия, обратился в Верховный суд России с просьбой пересмотреть его приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, мужчина хочет выйти на свободу еще с 2024 года. В том году Лендьел просил суд пересмотреть приговор, вынесенный ему почти 30 лет назад в связи с важными трансформациями уголовного законодательства России, благодаря которым, как он считает, ему могут сильно смягчить наказание.

Суд уменьшил Леньделу семь месяцев лишения свободы за кражу, в остальной части по основному наказанию в виде пожизненного срока ему было отказано. Теперь осужденный оспаривает решение в Верховном суде.

По данным Telegram-канала SHOT, Игорь Лендьел родился на Украине, во взрослом возрасте переехал в Россию. Он окончил институт в Москве, женился. Мужчина преподавал физику, ремонтировал квартиры. Первое преступление он совершил в 1991 году. Вместе с подельником Лендьел расправился с супругами, чью квартиру они переделывали. Через два года жертвой стал человек, которого украинец ограбил.

В настоящее время мужчина отбывает срок в исправительной колонии №1 «Мордовская зона» уже 31 год.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный серийный убийца «Доктор Смерть» может выйти на волю.

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