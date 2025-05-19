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Трампа предостерегли от «огромной ошибки» в телефонной беседе с Путиным

Strategic Culture: Трампу в беседе с Путиным не следует угрожать санкциями
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Александр Казаков/РИА Новости/House Select Committee/AP

Обозреватель Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture посоветовал президенту США Дональду Трампу не угрожать российскому лидеру Владимиру Путину санкциями во время предстоящего телефонного разговора.

По его словам, подобный подход был бы «огромной ошибкой». Он напомнил, что американские власти уже намекали на возможность введения новых санкций, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.

Автор отметил, что если Трамп действительно заинтересован в разрешении кризиса, то ему не стоит повторять политику давления, к которой прибегал его предшественник Джо Байден.

На выходных пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Он подтвердил заявление Трампа о планах созвониться с российским коллегой 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговых вопросов.

В интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее в США рассказали о «сильной руке» Путина перед разговором с Трампом.

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