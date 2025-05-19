Зеленский поздравил нового президента Румынии и понадеялся на партнерство

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии и понадеялся на развитие партнерства между государствами. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Поздравляю Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии. Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина с большим уважением относится к Румынии и выбору ее народа. Глава государства выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства «между двумя дружественными государствами».

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Павел Дуров, из Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск поздравил Дана с победой на президентских выборах в Румынии.