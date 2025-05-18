Предстоящая неделя будет решающей для будущего Украины. Об этом на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета La Repubblica.

По словам политика, Соединенные Штаты и Евросоюз объединяет то, что они «хотят справедливого и прочного мира для Украины». Она отметила, что Вашингтон привержен прекращению украинского конфликта.

«Я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — сказала фон дер Ляйен.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет все доступные средства, чтобы добиться целей специальной военной операции (СВО).

14 мая глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте (ЕП) Гаральд Вилимски заявил, что ЕС препятствует урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что на фоне «реальной возможности» урегулирования конфликта страны ЕС занимаются лишь эскалацией конфликта.

Ранее в Британии заявили, что Путин филигранно переиграл Запад.