На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии заявила о «решающей» неделе для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала грядущую неделю решающей для будущего Украины
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Предстоящая неделя будет решающей для будущего Украины. Об этом на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета La Repubblica.

По словам политика, Соединенные Штаты и Евросоюз объединяет то, что они «хотят справедливого и прочного мира для Украины». Она отметила, что Вашингтон привержен прекращению украинского конфликта.

«Я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — сказала фон дер Ляйен.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет все доступные средства, чтобы добиться целей специальной военной операции (СВО).

14 мая глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте (ЕП) Гаральд Вилимски заявил, что ЕС препятствует урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что на фоне «реальной возможности» урегулирования конфликта страны ЕС занимаются лишь эскалацией конфликта.

Ранее в Британии заявили, что Путин филигранно переиграл Запад.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами