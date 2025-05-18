Захарова ответила на заявление МИД Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на утверждения Бухареста о якобы вмешательстве РФ во второй тур президентских выборов в Румынии, напомнив об их скандальном характере и посоветовав «отмываться». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова попросила «не называть это выборами», а также подчеркнула, что в такое «невозможно вмешаться, только вляпаться».

До этого представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что зафиксированы признаки «российского вмешательства» в президентские выборы.

Цэрня заявил о массовом постинге фейковых новостей в мессенджере Telegram, созданных для того, чтобы повлиять на избирательный процесс в стране.

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион сообщил о наличии 1,7 млн фиктивных избирателей в списках. Речь идет о людях, которых уже нет в живых.

Симион также добавил, что на избирательные участки автобусами везут избирателей из Молдавии. Напомним, ранее он обвинил своего соперника Никушора Дана в нарушении предвыборной тишины накануне дня голосования.

Ранее кандидат в президенты Румынии спрогнозировал свою «убедительную победу» на выборах.