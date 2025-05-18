Мерц анонсировал переговоры с Трампом

Мерц намерен провести телефонный разговор с Трампом перед его созвоном с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что собирается снова поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Мы договорились, что в рамках подготовки к этому диалогу мы еще раз поговорим — четыре главы государств и правительств — с президентом США», — сказал Мерц журналистам в Риме.

По его словам, он уже обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио предстоящий телефонный разговор Трампа и Путина.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с президентом США состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с российским лидером 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы.

17 мая глава Белого дома выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне украинского конфликта будут прекращены.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.